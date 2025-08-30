Актера Сергея Безрукова наградили медалью «За укрепление боевого содружества»

Минобороны наградило Сергея Безрукова медалью «За укрепление боевого содружества». Подробности приводит ТАСС.

Художественный руководитель Московского губернского театра был награжден медалью «За укрепление боевого содружества». Кроме того, такую же награду получила и заслуженная артистка России Галина Бокашевская.

Приказ о награждении зачитал военнослужащий на сборе труппы в театре. В нем говорится о том, какой вклад артисты внесли в сферу военного сотрудничества.

«Большой личный вклад в укрепление боевого содружества и поднятие морального боевого духа военнослужащих, участвующих в выполнении задач специальной военной операции, и членов их семей», - прописано в приказе министерства.

Медаль выполнена из золотистого металла, а на ее лицевой стороне изображен картушный щит на скрещенных мечах с соответствующей надписью.

