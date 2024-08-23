Певица Ирина Аллегрова поздравила Игоря Крутого с юбилеем со сцены «Новой волны». Об этом сообщает mk.ru.

В Сочи состоялось открытие музыкального конкурса «Новая волна». Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Аллегрова. Певица впервые за долгое время вышла на сцену и исполнила композицию Оскара Фельцмана. Также вместе с Игорем Крутым она представила песню «Осень».

В конце выступления Аллегрова обратилась к композитору и поздравила его с прошедшим юбилеем. Она подарила Крутому корзины цветов.

Ранее Филипп Киркоров признался, что Алла Пугачева подарила ему новую песню «Корона». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певец Natan получил травму из-за лестницы на «Новой волне».