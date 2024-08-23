«Чуть не лишилась партнера»: Алсу рассказала о травме певца Natan

Исполнительница хита «Зимний сон» Алсу рассказала, что ее партнер Natan получил травму во время репетиции номера для фестиваля «Новая волна». Оказалось, что на звезду упала лестница, и у него появилась «маленькая дырка на голове». Об этом женщина рассказала в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Певица призналась, что во время репетиции их общего номера случилось неприятная история. На артиста упала лестница. Алсу в это время находилась на другой точке, но заметила, как у мужчины шла кровь и его голову прижимали полотенцем.

«Чуть не лишилась партнера», – призналась артистка.

Как оказалось, певец отказался от помощи врачей, и госпитализация ему не понадобилась. В разговоре с журналистами он отметил, что не будет предпринимать никаких мер в отношении сотрудников. Подробностей он раскрывать не стал.

«Я думаю, что пацаны меня поймут, и раздувать из этого что-то я не буду», – заявил исполнитель.

Напомним, что певица Алсу прибыла на фестиваль «Новая волна» в роскошном образе. Она выбрала серебристое платье с необычным кроем и сделала яркий макияж. Представители прессы поинтересовались, свободно ли ее сердце, так как женщина находится в процессе развода. Она отметила, что не смотрит по сторонам, так как еще замужем. Но замечает постоянные взгляды на себе.

Ранее певец Natan прокомментировал общение с блогершей Лерчек. В одном из шоу женатый мужчина обнимал девушку, а она отвечала ему взаимностью.