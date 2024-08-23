«От великой певицы»: Филипп Киркоров рассказал о подарке от Аллы Пугачевой на Новый год

Филипп Киркоров признался, что Алла Пугачева подарила ему новую песню «Корона». Об этом стало известно из соцсетей.

Журналистка Алена Жигалова посетила музыкальный фестиваль «Новая волна», на которой Филипп Киркоров исполнил свою новую песню под названием «Корона». Артист сначала не рассказывал о том, кто является автором музыки, а потом предложил журналистке угадать таинственного дарителя.

В итоге Жигалова предположила, что автором подарка может быть Алла Пугачева — Киркоров рассказал, что она дала верный ответ.

«Подарок от великой певицы на Новый год. Я же говорил, что этот подарок я получил от человека, который мне не безразличен. И, наверное, которому не безразлично то, что происходило в моей судьбе и жизни», — заявил он.

В итоге из рук короля эстрады журналистка за верный ответ получила повербанк.

«Представляете, я угадала — Пугачева подарила Киркорову песню на Новый год!» — радостно воскликнула она.

Ранее мы писали о том, что Киркоров изнуряет себя тренировками ради хорошей формы.