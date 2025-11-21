Певица Ирина Аллегрова планирует заработать миллионы в новогодние праздники. Об этом сообщает «Абзац».

Ирина Аллегрова уже давно не выступает на большой сцене и отказывается от частных мероприятий, однако в новогодний период она решила сделать исключение. Праздники — самое прибыльное время для артистов, и, несмотря на многомиллионный гонорар, у певицы почти не осталось свободных дат на декабрь.

«Осталась пара свободных дат на декабрь у Ирины. Гонорар – 25 миллионов рублей. Отдельно оплачивается технический и бытовой райдер. Их стоимость будет известна после освоения площадки», — пишет источник.

Отмечается, что в обычные дни гонорар Аллегровой составляет 15 млн. Чтобы певица присутствовала на мероприятии, организатор должен выполнить ряд требований.

Во-первых, артистка выступает только на закрытых мероприятиях. Во-вторых, она просит заранее предоставить список гостей. В-третьих, в ее гримерке должны быть фрукты и соки.

