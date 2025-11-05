«Все, кто это сделал, пострадали»: Николай Картозия рассказал, как Ирину Аллегрову подожгли на съемках

Певица Ирина Аллегрова едва не сгорела заживо во время съемок. Об этом рассказал продюсер Николай Картозия в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала Fametime TV.

Опасный случай на съемках произошел достаточно давно. Картозии тогда удалось поработать с Аллегровой. Вторая встреча Николая и Ирины едва не закончилась трагедией.

Продюсер оставил студию на некоторое время, а когда вернулся, то узнал одну неприятную историю. Оказывается, что трон, на котором сидела певица, подожгли, и она загорелась вместе с ним.

По счастливому стечению обстоятельств, исполнительница не пострадала. На ней только частично сгорела шуба. По словам Картозии, тогда все, кто причастен к этой истории, сильно пострадали.

«Все, кто это сделал, поверь мне, все, кто это сделал, пострадали, очень тяжело. У меня тяжелая рука была тогда и я очень много пил», — заключил продюсер.

