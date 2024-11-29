НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 29 ноября 2024, 09:21
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Певица Глюкоза рассекретила имя и пол ребенка недавно родившей Таюрской

Певица Глюкоза заявила, что ставшая мамой Софья Таюрская родила девочку.
Певица Глюкоза рассекретила имя и пол ребенка недавно родившей Таюрской

© Starface.ru

Певица Глюкоза заявила, что ставшая мамой Софья Таюрская родила девочку. Артистка рассекретила пол ребенка в соцсети.

В личном блоге Таюрская опубликовала семейные снимки, на которых она запечатлена вместе с возлюбленным и новорожденным ребенком. Софья впервые показала лицо младенца, но при этом не стала раскрывать его пол и имя.

«Три сердца, три полоски», — подписала кадры знаменитость.

Певица Глюкоза прокомментировала снимки и случайно выдала секрет коллеги.

«Сашуля подросла, нереальные», — высказалась артистка.

На данный момент Таюрская не отвечала на комментарий Глюкозы.

Напомним, певица сообщила о своей беременности в мае 2024 года.

Ранее вернувшаяся к светской жизни Глюкоза рассказала о проблемах дочери из-за славы мамы. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Кристина Асмус высказалась по поводу клейма разлучницы и романа с женатым.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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