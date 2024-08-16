Певица Глюкоза отказалась ложиться в рехаб из-за хайпа вокруг ее имени и рисков слива информации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Окружение певицы заявило, что она находится на домашнем лечении. К ней ходят проверенные врачи и следят за ее состоянием. Семья артистки отказывается комментировать ситуацию.

Как сообщает источник, после новости о планах Глюкозы лечь в рехаб на связь с ее командой вышли 10 центров. Однако всем им отказали из-за страха шумихи в СМИ.

Ранее сообщалось, что певица Глюкоза погасила все долги перед налоговой после скандала в Красноярске. Подробности читайте в этой новости.

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