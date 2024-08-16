Грозит деменция: раскрыт диагноз 77-летнего Бари Алибасова

Здоровье 77-летнего продюсера Бари Алибасова продолжает ухудшаться. Медики диагностировали у него церебральный атеросклероз – заболевание, при котором в сосудах мозга образуются холестериновые бляшки.

Как пишет Telegram-канал Mash, Алибасову грозят деменция и повторный инсульт.

Продюсер обратился к медикам несколько дней назад с жалобами на шум в ушах и частые головокружения. Проведенное обследование установило причину, и Алибасову было назначено лечение, чтобы остановить прогрессирование болезни.

При этом продюсера группы «На-На» предупредили, что несоблюдение рекомендаций и отказ от лекарств грозит серьезными когнитивными нарушениями.

Напомним, в июне 2024 года в СМИ появилась новость о госпитализации Алибасова. Сообщалось, что его здоровье ухудшилось на фоне перенесенного инсульта. Бари опроверг слухи и заявил, что чувствует себя нормально.

Ранее Бари Алибасов отказался принимать антидепрессанты и противосудорожные препараты после перенесенного инсульта. Продюсер заявил, что из-за них у него появляется головокружение и страдает память.