Певица Елена Ваенга сообщила о смерти 97-летней бабушки. Об этом информирует The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

В соцсети Елена сообщила о семейной трагедии: на 98-м году жизни не стало ее бабушки Надежды Георгиевны. Примечательно, что Ваенга отказалась называть причину смерти родственницы.

Певица неоднократно говорила о том, что бабушка являлась для нее примером. Вот почему в творчестве Елены есть песни, посвященные ей.

«Я рассказываю почти всю свою жизнь людям. Очень многие знали мою бабушку лично: передавали приветы, цветы, подарки. Сегодня она умерла», — с болью сообщила Ваенга.

Также артистка пожелала подписчикам такой же длинной жизни, как у ее родственницы.

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