Опубликовано 25 января 2024, 22:05
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Даня Милохин станцевал под песню Елены Ваенги «Желаю»
Даня Милохин не стал скрывать, что станцевал под песню Елены Ваенги в Дубае.
© Starface.ru
Блогер Даня Милохин исполнил похожий на русский народный танец в Дубае. Он танцевал под песню российской исполнительницы Елены Ваенги «Желаю».
Об этом написал сайт Kp.ru.
Издание сообщает, что Милохин поселился в отдаленном районе Дубая. На новом месте он стал снимать ролики: в одном блогер танцевал на фоне елки. На полке стола виднелся российский флаг.
В 2023 году Милохин приехал в Россию, но спешно покинул страну. Появились сообщения, что блогеру собираются вручить повестку в военкомат.
В декабре он высказывался о возвращении на родину и говорил, что хотел бы в Москву, где много друзей и интересных дел. Однако блогер опасался, что его не примут в России.