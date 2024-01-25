Даня Милохин станцевал под песню Елены Ваенги «Желаю»

Блогер Даня Милохин исполнил похожий на русский народный танец в Дубае. Он танцевал под песню российской исполнительницы Елены Ваенги «Желаю».

Об этом написал сайт Kp.ru.

Издание сообщает, что Милохин поселился в отдаленном районе Дубая. На новом месте он стал снимать ролики: в одном блогер танцевал на фоне елки. На полке стола виднелся российский флаг.

В 2023 году Милохин приехал в Россию, но спешно покинул страну. Появились сообщения, что блогеру собираются вручить повестку в военкомат.

В декабре он высказывался о возвращении на родину и говорил, что хотел бы в Москву, где много друзей и интересных дел. Однако блогер опасался, что его не примут в России.