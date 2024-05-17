«Скучаю до хрипоты, до боли в душе»: Диана Гурцкая рассказала, как 40 дней ходила на кладбище к могиле мужа

Певица Диана Гурцкая дала первое большое интервью после смерти мужа Петра Кучеренко. Потеря супруга далась ей крайне непросто, и до сих пор она не может избавиться от боли в душе. Артистка призналась, что тяжелее всего было первые 40 дней. Тогда она регулярно приходила на кладбище и просто сидела там молча.

Петр Кучеренко внезапно умер год назад в возрасте 46-ти лет. Он возвращался домой в Москву, когда ему стало резко плохо в самолете. Воздушное судно совершило экстренную посадку, но спасти бизнесмена уже не удалось.

После похорон мужа Гурцкая погрузилась в свое горе. Она не могла посещать мероприятия и общаться с журналистами. Только недавно она начала постепенно возвращаться к жизни.

«В течение сорока дней я ходила на кладбище каждый день. В какой-то степени вот там я себя искала, с ним рядом. Хотела говорить, просто молчать. В тишине же тоже многое можно сказать», - призналась Диана в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Певица поняла, что время не может вылечить ее душевные раны. Спустя год ей не стало легче. Но она смогла попытаться начать жить заново. Уже без мужа.

«Я понимаю, осознаю, как я по нему скучаю. Скучаю до хрипоты, до боли в душе. Это невероятная тоска, которая сейчас меня душит», - заявила Гурцкая.

Ранее Диана Гурцкая впервые в 2024 году вышла на сцену с повзрослевшим сыном.