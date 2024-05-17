Певица Диана Гурцкая призналась, что винит себя в смерти мужа Петра Кучеренко

Певица Диана Гурцкая призналась, что не может избавиться от чувства вины после смерти мужа Петра Кучеренко. Она считает, что, если бы была рядом, то смогла бы ему помочь.

Когда бизнесмена не стало в живых, его жене сообщили, что у него была сердечная недостаточность. С тех пор она думает о том, что могла предотвратить печальный исход, если бы просто была с ним в том самолете. Напомним, что Петру стало плохо по пути в Москву из Кубы.

«Успокаиваю и виню себя… У меня такое впечатление, если бы я была рядом, этого бы не случилось: успела бы подать стакан воды, подержать за руку, чтобы он не боялся», - поделилась Гурцкая в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Первое время после смерти Кучеренко Диана не могла прийти в себя. Она рассказала, что на протяжении 40 дней ходила на кладбище и просто молчала там. Таким способом она пыталась вновь найти себя и поговорить с супругом.

Сейчас певица уже начала возвращаться к жизни. Она вновь появляется на мероприятиях, дает интервью. Однако боль ее никуда не делась. Она поделилась, что просто научилась жить без мужа, но ей все еще тяжело в душе, и время не лечит.

Ранее Диана Гурцкая показала последнее фото умершего в самолете мужа.