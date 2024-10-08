Певица Дарья Шейко из группы Rasa рассказала о конфликтах с мужем Поплеевым

Певица Дарья Шейко из группы Rasa рассказала о конфликтах с мужем Виктором Поплеевым. Артистка поделилась откровением о семейной жизни с изданием Леди Mail.ru.

Супруги Дарья Шейко и Виктор Поплеев выступают в дуэте Rasa. По словам певицы, из-за работы у них с мужем нередко возникают конфликты. Супруги научились разделять рабочие и личные отношения, поэтому творческие разногласия не влияют на их брак.

«Наш секрет в том, что мы оба перфекционисты и трудоголики: всегда хотим добиться идеального результата и горим своим делом. Конечно, мы можем спорить, доказывая свою правоту, но все это остается в рабочих рамках и никак не отражается на наших личных отношениях», — высказалась артистка.

Дарья добавила, что они с Виктором отвечают за разные стороны творческого процесса. Так, Поплеев лучше разбирается в технических вопросах, а Шейко — создает сюжеты клипов.

«Мы дополняем друг друга и всегда совместно решаем, как поступить в том или ином случае», — резюмировала Дарья.

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