Ирина Болгар опубликовала фото родителей после новости о судах с мамой. Экс-возлюбленная Павла Дурова ответила представителям бизнесмена в соцсети.

Ирина Болгар обвинила пресс-секретаря Павла Дурова в клевете. В Сети появилась информация о том, что мать Ирины судилась из-за недвижимости не только с мужем, но и с ней самой. По словам Болгар, представитель Дурова использует конфликт родителей против нее и искажает факты. Она не стала отрицать ссору матери и отца, но опровергла свои суды с родительницей.

«Я против попыток манипулировать чьей-то жизнью через ложь и искажение фактов. Я горжусь своими родителями, и любая попытка дискредитировать их — это попытка дискредитировать правду, за которую я выступаю. Те, кто прибегает к таким методам, лишь раскрывают свое бессилие перед лицом правды и целостности», — высказалась Болгар.

Ирина отметила, что ее родители были «благородными людьми». Болгар уважает их путь, прошлое и считает, что конфликт отца и матери не имеет к ней отношения.