«Ездишь очень неважно»: Лера Кудрявцева показала, из-за чего ссорится с супругом

Лера Кудрявцева раскрыла, что ссорится с супругом из-за езды с телефоном.

Телеведущая в своих социальных сетях показала момент, где она выясняет отношения вместе с мужем Игорем Макаровым. Это случилось тогда, когда Лера ехала за рулем автомобиля, а хоккеист сидел на пассажирском сидении и указывал, как правильно вести себя за рулем. Макаров высказывает Кудрявцевой из-за того, что она водит машину и параллельно пользуется телефоном. По словам спортсмена, из-за этого она не может сосредоточиться на дороге.

«Как можно ехать в машине и постоянно в телефоне ковыряться? Ты и так ездишь очень неважно, мягко говоря», — обратился Игорь к Лере.

При этом Кудрявцева не прислушивается к мужу, а называет его «абьюзером». Кроме того, телеведущая поинтересовалась у своих подписчиц, сталкивались ли они с такой ситуацией и как поступали в данном случае.

«Девочки, скажите, у вас у всех вот так мужчины, которые рядом сидят, комментируют езду? И при этом еще больше бесят и ты начинаешь психовать», — обратилась звезда к поклонницам.

Напомним, что звездная пара меньше года назад публично заявила о решении развестись. Однако после этого супругам удалось наладить отношения и сохранить семью.

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