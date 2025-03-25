Певица Бьянка вышла на связь после пластической операции и рассказала о болях

Российская певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) появилась в социальных сетях после пластической операции на лице и груди. Последнюю она приняла решение уменьшить.

Исполнительница сообщила, что чувствует себя хорошо. Она поблагодарила поклонников за поддержку и добрые слова, однако не стала демонстрировать, как сейчас выглядит.

«Кстати, не очень больно, а вот лицо очень болит. Поэтому пока не буду вам его показывать, чтобы был сегодня хороший день», — поделилась Бьянка.

Напомним — обладательница бюста шестого размера захотела сделать его миниатюрнее, чтобы не возникало эффекта колыхания при прыжках.

Ранее Бьянка призналась, что снова набрала вес из-за тренировок, после которых у нее начали расти мышцы. По словам артистки, ее вес составляет 54 килограмма.