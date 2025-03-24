39-летняя Бьянка после резкого похудения решилась на пластическую операцию

Певица Татьяна Лиипницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка,после похудения на 37 килограммов решилась на пластическую операцию по уменьшению груди. Она заверила, что является обладательницей шестого размера от природы.

Причиной решения лечь под нож хирурга 39-летняя Бьянка назвала неудобство во время активных танцев.

«Да, шестой размерчик. Мое, родное. Все красиво, никаких растяжек, все прекрасно, но я решила уменьшить грудь, чтобы, когда Татьяна прыгает, не было такого эффекта», — разоткровенничалась Бьянка в личном блоге.

Ранее певица Бьянка призналась, что снова набрала вес из-за тренировок, после которых у нее начали расти мышцы. По словам артистки, ее вес составляет 54 килограмма.

Также Бьянка призналась, что была на свидании один раз в жизни. По словам артистки, у нее не хватает времени на личную жизнь. Из-за плотного графика она не успевает ходить на романтические встречи, а ее сердце свободно.