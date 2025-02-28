Певица Бьянка призналась, что снова набрала вес из-за тренировок. Об этом стало известно из соцсетей.

Бьянка еще в 2024 году рассказывала, что сбросила за полгода 41 кг лишнего веса. Сейчас певица снова набрала, но, по словам знаменитости, это случилось из-за силовых тренировок, после которых у нее начали расти мышцы.

«Ну что… 53,9 кг. Я весила меньше, но поскольку начала уделять внимание силовым тренировкам, мышцы начали расти. Я вешу больше, но выгляжу лучше. Так мне сказали мои тренера», — заявила она.

Сейчас знаменитость находится в Дубае, где планирует выступить с концертом. Параллельно с этим Бьянка занимается спортом — даже в номере она делает специальные упражнения.

Ранее мы писали о том, что представитель певицы Бьянки рассказал о претензиях к лейблу «Коала Мьюзик».