Певица Бьянка решила заморозить яйцеклетки, чтобы родить и встретить 23 век

Певица Бьянка собирается заморозить яйцеклетки, так как хочет иметь возможность родить в любом возрасте. Об этом она рассказала в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой.

Татьяна Липницкая (Бьянка) призналась, что хочет жить долго и надеется встретить 23 век. По мнению певицы, замораживание яйцеклеток и суррогатное материнство — это «крутая» практика. Знаменитость не рассматривает это как нечто противоестественное и «небожественное».

Газета.Ru отмечает, что певица выступает за научный прогресс и развитие в сфере деторождения. По ее мнению, это хорошо, что женщина может выбрать, какие гены хочет для своего ребенка.

«Ты (Жигалова) считаешь, что родить от Пети, который пьет пивас на выпускном балу — это божественное?» – спрашивает певица в ходе беседы с журналисткой.

После этого она предлагает посмотреть статистику.

«Божественные» браки, сколько их? <…> Распадаются браки, дети получаются каким-то не такими, каких они ожидали», — заключила Бьянка.

Ранее диетолог раскрыла истинные причины неудачных попыток располневшей Бьянки в похудении. Специалист объяснила, что от похудения можно воздержаться только в двух ситуациях — онкологии и неактивном воспалительном заболевании. По мнению врача, при других болезнях можно худеть, уменьшая потребление калорий.

До этого Бьянка говорила, что хочет похудеть, чтобы увеличить попу.