Диетолог раскрыла истинные причины неудачных попыток располневшей Бьянки в похудении

Певица Бьянка серьезно набрала вес за 10 лет. Девушка призналась, что похудела бы, если бы решила проблемы со здоровьем.

Диетолог Нурия Дианова прокомментировала заявление певицы. Специалист объяснила, что от похудения можно воздержаться только в двух ситуациях — онкологии и неактивном воспалительном заболевании.

По мнению врача, при других болезнях можно худеть, уменьшая потребление калорий.

«Если она психологически не умеет принять себя такой, какая она есть, то она всегда будет страдать от качелей „туда-сюда“», — заметила диетолог.

Врач предупредила, что, если человек постоянно худеет и потом набирает вес, может пострадать поджелудочная железа. Это приведет к сбоям в выработке инсулина и уровне глюкозы.

Дианова порекомендовала Бьянке подружиться с едой и своими слабостями, начав серьезную работу. Также можно пройти тест пищевого поведения для разработки плана питания.

Ранее мы писали, что Бьянка собралась худеть, чтобы увеличить попу.