«Пью жесткие таблетки»: сильно располневшая Бьянка собралась худеть, чтобы увеличить попу

В последнее время певицу Бьянку фанаты совершенно не узнают. Она сильно набрала вес и опухла, из-за чего в Сети даже забили тревогу, решив, что у артистки серьезные проблемы со здоровьем. Состояние исполнительницы действительно оставляет желать лучшего, и сейчас она делает все, чтобы справиться с недугом.

Недавно стало известно, что вокалистка перенесла операцию, и поклонники сразу же посчитали, что она сделала себе липосакцию, чтобы хирургическим путем избавиться от полноты. Однако позже Бьянка лично опровергла эти слухи, заявив, что легла в больницу по другой причине. Диагноз она не озвучила, но призналась, что у нее серьезные проблемы со спиной.

«Прохожу курс лечения, пью очень жесткие таблетки, мне нельзя заниматься спортом, кроме плавания. Но из-за того, что делаю процедуры, на плавание тоже нельзя», - сообщила певица.

Артистка осознает, что сейчас находится не в самой лучшей форме. Ее это тоже, как и поклонников, беспокоит, однако пока фитнес ей противопоказан. Как только ее состояние нормализуется, она собирается усиленно взяться за свое тело и похудеть до 50 килограммов. Бьянку мотивирует то, что только в таком весе она сможет исполнить свое желание – увеличить попу.

«На самом деле я, может, сделала бы себе липосакцию, но не сейчас. Хочу сделать операцию по увеличению попы. Это будет тогда, когда приду к весу в 50 килограммов. Пока такой возможности нет», - рассказала вокалистка.

Также Бьянка поделилась, что действительно делала различные процедуры по изменению своей внешности. Она уже давно увеличивает губы, а также «колит зелье» в скулы, из-за чего ее кожа подтягивается. Эффект певицу полностью устраивает. Она подчеркнула, что недавняя ее опухлость не является последствием от «уколов красоты». По ее убеждению, виновата аллергия. Правда, ей неизвестно, на какой именно продукт ее организм отреагировал подобным образом.

Ранее о пластической хирургии заговорила и Регина Тодоренко. Она вышла на связь с поклонниками и откровенно поделилась своими мыслями на счет изменений во внешности.