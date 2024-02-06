Певица Бьянка рассказала о нападении незнакомца с палкой

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) раскрыла подробности нападения незнакомца на улице. Ее слова приводит издание «Известия».

Как призналась артистка, нападение произошло вечером 2 февраля, когда она приехала на маникюр. Певица отметила, что злоумышленник с палкой в руках дергал ее за руку и требовал сесть в его автомобиль. От страха исполнительница хита «Музыка» начала кричать.

«В этот момент вышла девочка, которая делает мне ногти, и начала помогать мне отбиваться», — поделилась Бьянка.

Когда знаменитость вернулась домой, она закрыла дверь на все замки и позвонила юристу, чтобы решить вопрос с подачей заявления в полицию. Сотрудники правоохранительных органов самостоятельно возбудили дело по факту нападения и опросили свидетелей.

Ранее подробностями нападения на Бьянку поделился ее агент. По словам представителя звезды, на нее напали в центре Москвы.

Также сообщалось, что Вера Брежнева ответила хейтерам, назвавшим ее разлучницей.