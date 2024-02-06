42-летняя певица Вера Брежнева ответила хейтерам, назвавшим ее разлучницей. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на личный блог знаменитости.

В 2023 году стало известно о том, что брак Веры Брежневой и Константина Меладзе распался. Несмотря на это, певицу до сих пор называют разлучницей. Публика убеждена, что в далеком прошлом она увела Меладзе из семьи. В личном блоге Вера ответила на обвинения.

По мнению Брежневой, в ней, как в зеркале, отражаются все достоинства и недостатки подписчиков. Вот почему она призвала их, смотря на нее, искать себя.

«Все, что вам не нравится во мне, — это вы. Во мне, как в зеркале, отражаются миллионы, и каждый видит во мне себя, свои сильные и слабые стороны, страхи и желания», — высказалась артистка.

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