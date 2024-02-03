Помогла спастись сотрудница салона: как певица Бьянка чудом избежала похищения

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) подверглась нападению в центре Москвы. Агент артистки Максим рассказал подробности случившегося.

Максим пояснил, что вчера вечером Бьянка отправилась в салон красоты на наращивание ногтей. Мужчина напал на нее, когда она подошла ко входу. Девочка, которая встречала певицу, помогла ей отбиться от преследователя. По его словам, мужчина начал бежать за Татьяной, когда она вышла из машины, и у него в руках был какой-то кусок дерева.

«Бьянка сказала, что у него был какой-то кусок дерева в руках. Говорит, что это не похоже было на дубину. Просто деревянный кусок, большое дерево, с которым он на нее накинулся», — рассказал агент звезды Газете.Ru.

Нападение произошло настолько неожиданно, что непонятно, был ли это случайный прохожий или фанат. Певица собирается обратиться в полицию по поводу инцидента. Также она взаимодействует с юристом.

Сейчас Бьянка находится в стрессе и боится в одиночестве выходить из дома. Она утверждает, что никогда не видела незнакомца.

Напомним, артистка заявила, что на нее напал неизвестный с «лицом Чикатило». Он угрожал ей палкой и хотел насильно запихнуть в машину.