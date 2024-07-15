38-летняя певица Бьянка подала иск на музыкальный лейбл Sony Music. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

В Арбитражный суд Москвы поступило заявление от певицы к отечественному подразделению ушедшей компании Sony Music. Как выяснилось, лейбл не выполнил обязательства перед артисткой. Бьянка требует компенсации убытков и расторжения контракта.

«Более не намерена с этим лейблом сотрудничать», — пояснила знаменитость.

Ранее лейбл без разрешения использовал песню Бьянки. Ситуация решилась в досудебном режиме соглашением о компенсации ущерба.

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