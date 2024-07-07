«Столько детей и так поступить!»: певица Бьянка высказалась о предательстве мужа Алсу

Певица Бьянка высказалась о разводе Алсу, которая объявила о разрыве с мужем после 18 лет брака. Артистка посетила фестиваль «Новое Радио СуперДВИЖ» и в разговоре с журналистами публично поддержала знаменитость. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Недавно Алсу оказалась в центре скандала после заявления о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым спустя 18 лет брака. Ситуация вокруг разрыва супругов накалилась после того, как выяснилось, что разлучницей пары стала Анастасия Решетова. Позднее певица подтвердила слухи и открыто назвала модель «девушкой с низкой социальной ответственностью».

Многие знаменитости поддержали Алсу в непростой ситуации. Среди них оказалась и Бьянка. Певица призналась, что всегда восхищалась коллегой, и возмутилась предательством ее мужа Яна Абрамова, который, по слухам, не раз изменял артистке.

«Алсу у меня всегда вызывала очень хорошие, классные эмоции. Она такая женственная, такая бусечка. И вот так вот! Столько детей и так поступить!» — высказалась Бьянка.

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года. У певицы и бизнесмена трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль. В конце мая артистка подала на развод. Причина разрыва не разглашается, однако, как утверждали источники, близкие к семье, предприниматель постоянно изменял знаменитости и супруги уже давно не жили вместе.

Ранее сообщалось о том, что Алсу подала иск о разделе имущества с Яном Абрамовым.