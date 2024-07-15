Мать фигуристки Арины Парсеговой заявила о травле в школе Евгения Плющенко. Наталья Парсегова рассказала о разбирательствах с Евгением и его академией изданию «Спорт-Экспресс».

Школа фигурного катания Плющенко намерена взыскать с семьи Арины почти 2 млн рублей за нарушение контракта. Фигуристка перешла из «Ангелов Плющенко» к Этери Тутберидзе. По словам Натальи, дочь сменила тренера из-за травли в предыдущей школе. Она обвинила Людмилу Сарновскую в психологической и физической угрозах.

«Находиться без законных представителей на территории, на мой взгляд, для дочери не представлялось возможным. Это было небезопасно — с психологической точки зрения, да и физической. Моего ребенка хотели вышвырнуть из зала, потому что, по мнению одной из мам, она не должна была там тренироваться вместе с ее ребенком», — высказалась Наталья.

Женщина отметила, что не знает причины негатива в адрес ее ребенка. По мнению Натальи, у Людмилы «особые отношения с руководством академии».

Ранее Евгений Плющенко послал в космос депутатов, предложивших отказ от участия на Олимпиаде. Подробности читайте в этой новости.