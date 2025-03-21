Певица Бузова призналась, что отказалась от макияжа из-за хронической усталости

Российская певица Ольга Бузова раскрыла, от чего была вынуждена отказаться из-за хронической усталости. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Недавно артистка пожаловалась фанатам на хроническую усталость, а спустя время выложила фотосессию в соцсетях. Внимательные поклонники заметили, что исполнительница практически отказалась от макияжа. Подобное решение Бузова аргументировала все тем же отсутствием сил.

«Взяла аскезу на косметику на неделю. Лицо очень устало от ежедневного макияжа, недосыпа и постоянного движения. Вышла на ужин сегодня исключительно с карандашом и блеском на губах. А вообще, возникло желание взять билет и улететь куда-то… », - поделилась знаменитость.

При этом певица отметила, что ее ближайший концерт состоится в конце марта, и добавила, что за текущий месяц она уже сделала все, что могла, и даже больше.

Ранее сообщалось, что Надежда Бабкина сделала Ольге Бузовой подарок «от души» и спела с ней дуэтом.

Также мы писали, что блогер Миша Литвин встретил Ольгу Бузову в аэропорту с букетом роз и оркестром.