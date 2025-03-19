Блогер Миша Литвин встретил Ольгу Бузову в аэропорту с букетом роз и оркестром. Ролик с участием знаменитостей был опубликован в Сети.

Миша Литвин удивил Ольгу, встретив ее в аэропорту с букетом алых роз, красной дорожкой и оркестром. Певица пришла в восторг от сюрприза и в присущей ей манере заговорила про замужество.

«Это мощно. Кто сейчас предложение будет делать?» — пошутила артистка.

Как выяснилось, знаменитостей не связывают романтические отношения. Миша эффектно встретил Ольгу по сценарию нового выпуска «Охоты на звезд». В рамках шоу он предлагает артистам пройти испытания, и Бузова не стала исключением.

Так, Бузова получила задание сосчитать в голове до 30 секунд, чтобы совпасть с таймером. Певица справилась с вызовом. По словам Литвина, с этой же задачей до Бузовой не справился Филипп Киркоров.

Ранее певица Ольга Бузова публично призналась Олегу Майами в любви на его концерте. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Мария Миногарова высмеяла хейтеров после помолвки с Александром Горчилиным.