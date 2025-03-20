Надежда Бабкина сделала Ольге Бузовой подарок «от души» и спела с ней дуэтом

Певица Надежда Бабкина отпраздновала 75-летние большим сольным концертом и неожиданно для зрителей сделала подарок поющей телеведущей Ольге Бузовой.

Исполнительница хита «Мало половин» вышла на сцену, чтобы поздравить Бабкину с днем рождения, но в итоге исполнила с именинницей дуэтом свою песню Made in Russia.

«Тоже тебе хочу подарок сделать от души! Вместе с тобой споем», — обратилась Надежда Георгиевна к Бузовой.

Ольга на мгновение растерялась от неожиданности, так как явно была не готова к такому повороту событий.

«А вы не боитесь? Правильно! Никогда ничего не бойтесь», — заявила поющая телеведущая, обращаясь к Бабкиной.

Видеоролик с концерта Надежды Бабкиной опубликовал StarHit.

После концерта Бузова поделилась впечатлениями в личном блоге. Она призналась, что всегда мечтала о дуэте с Бабкиной, а также отметила, что хит Made in Russia заиграл новыми красками благодаря ансамблю «Русская песня».

«Ну, как и договорились, обязательно вместе споем что-нибудь еще и на моем 75-летии. С днем рождения, королева русской песни», — пошутила Ольга.

Ранее Надежда Бабкина призналась, что обращает внимание на творчество коллег по сцене. При этом она отметила, что не интересуется уехавшими из России артистами.