Певица Анна Семенович стала ведущей первого в РФ романтического шоу для собак. Об этом сообщает The Voice.

14 декабря в эфир ТВ выйдет шоу «Давай повяжемся», ведущей которого стала Семенович. В каждом выпуске питомцу и его хозяину предстоит выбрать одного из трех претендентов «на свидание». По словам певицы, она сразу согласилась на участие, поскольку является «человеком с юмором».

«Я человек с юмором и самоиронией, поэтому, когда мне предложили попробоваться на роль ведущей проекта, сразу согласилась. Тем более моя семья – заядлые собачники. С самого детства у нас дома были животные: ротвейлер, немецкая овчарка, французские бульдоги», — высказалась артистка.

Анна призналась, что сейчас у нее нет домашних животных. Она решится завести питомца, если сделает паузу в карьере.

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