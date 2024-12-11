«Особенное удовольствие»: Яна Кошкина объявила о прибавлении в семье

Актриса Яна Кошкина объявила о прибавлении в семье. 34-летняя звезда призналась, что они с мужем решили завести питомца, и взяли его из приюта. Об этом она сообщила в беседе с Telegram-каналом «Сплетница Кэт».

Поклонники были в полной неожиданности, когда узнали о свадьбе артистки с бизнесменом Анатолией Черкасовым. Пара рассказала об этом в прошлом году, чем удивила общественность. Никто не догадывался, что сердце Яны занято, и она собирается в ЗАГС. Брюнетка не спешила показывать мужа, лишь недавно поделилась фотографией с избранником. На мероприятиях она тоже появляется в одиночестве.

Кошкина посетила премьеру фильма «Елки 11» и пообщалась с журналистами. Она рассказала, что в их доме появился домашний питомец.

«Мы собак очень любим. Не так давно у нас появился домашний питомец. Мы его взяли из приюта, и он уже стал полноценным членом нашей семьи, и прогулки с ним это особенное удовольствие», – рассказала актриса.

Звезда дала понять, что пока не задумывается о материнстве. Она любит все планировать, но пока не решается на ребенка. Напомним, что избранник артистки младше нее на семь лет.

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