44-летняя певица Анна Семенович рассказала, как живет с женихом в своей квартире. Об этом стало известно в эфире шоу RU.TV «Статус: в Сети».

В 2024 году певица подтвердила отношения с бизнесменом Денисом, который долгое время жил в Германии. Приехав в Россию, предприниматель обосновался в квартире Семенович. По словам Анны, Денис не доставляет ей хлопот: он не мусорит и не разбрасывает вещи.

Также артистка призналась, что не готовит для возлюбленного из-за плотного графика. Она может порадовать его завтраком, но обеды и ужины проходят в ресторанах.

По словам знаменитости, она не ведет домашнее хозяйство. Для этого у нее есть помощница.

«Денис похрапывает, конечно, но на самом деле он чистоплотный. Есть мужчины, которые свинячат, идут и все бросают… У нас в доме есть место, куда мы складываем грязную одежду», — призналась Анна.

Ранее Анна Семенович попросила у возлюбленного новый дом с бассейном. Подробности читайте в этой новости.

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