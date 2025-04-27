«Предохранилась от храпа»: Анна Семенович съехала от жениха в другую комнату

В марте Анна Семенович призналась, что переехала с женихом Денисом в загородный дом. Мужчина помогал певице финансово с обустройством нового жилья. Теперь пара наслаждается территорией с соснами вокруг. Однако возлюбленным приходится спать в разных комнатах из-за храпа Дениса.

45-летняя экс-солистка «Блестящих» рассказала, что в доме несколько спален. Анна выделила Денису отдельную комнату, чтобы не мешать друг другу спать.

«Знаете, как я предохранилась от храпа моего любимого? Я ему сделала такую красивую спальню: новые шторы, мы покрасили стены, новая кровать, матрас», - призналась она в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

У пары и разный режим сна. Семенович встает пораньше, спускается вниз, прихорашивается и только потом поднимается к возлюбленному.

Напомним, в июне 2024 года Анна Семенович раскрыла свой роман с женатым бизнесменом Денисом Шреером из Германии. Бывшая солистка «Блестящих» утверждала, что ее избранник находится в процессе развода. Осенью певица объявила о помолвке и поделилась деталями предстоящей свадьбы, запланированной на 2025 год.

Ранее жених артистки признался, что до сих пор не выбрал кольцо для невесты и не оформил развод. Процесс расставания с женой, по его словам, должен завершиться в 2025 году.