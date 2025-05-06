«Держите за нас кулачки!»: внучка Стриженова попала в реанимацию с новорожденной дочкой

Внучка Олега Стриженова сообщила, что попала в реанимацию с новорожденной дочкой. Александра пожаловалась на здоровье малышки в соцсети.

В мае 2025 года Александра стала мамой в седьмой раз, однако ее дочь родилась раньше срока, поэтому их положили в реанимацию. Помимо этого, у ребенка были двойное обвитие и нарушение кровотоков. Звездная мама попросила поддержки у поклонников в непростое время.

«Малышка с большим весом, но, к сожалению, считается недоношенной. Плюс двойное обвитие, нарушение кровотоков, КТГ — всё наложилось одно на одно, и сейчас мы обе в реанимации. Держите за нас кулачки! Мы девочки сильные и обязательно поправимся!» — пожаловалась Александра.

К слову, фолловеры поддержали внучку Стриженова, заявив, что у них с дочкой «все наладится».

Александра не стала называть имя малышки, но дала подсказку, раскрыв первую букву — «В».

Ранее сообщалось, что внучка Олега Стриженова порвала все связи с семьей и живет в Балашихе. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что жена 64-летнего шоумена Александра Цекало объявила о переезде.