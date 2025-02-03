Певица Анна Семенович показала архивное фото после обвинений в увеличении губ
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Певица Анна Семенович показала архивное фото после обвинений в увеличении губ. Артистка опубликовала детский снимок в соцсети.
Поклонники Анны заподозрили ее в увеличении губ после недавней публикации. Певица, в свою очередь, опровергла увлечение косметологией, показав подростковое фото.
«Тут мне 13 лет. На фото хорошо видно, что у меня пухлые губы от природы», — написала знаменитость.
При этом Анна не скрывает, что делала пластику груди. Артистка довольна своими пышными формами, но большой размер груди доставлял ей дискомфорт, поэтому она решилась его уменьшить.
Также певица не скрывает, что худеет на аналоге «Оземпика». Семенович показала фото в купальнике, избавившись от лишних кг. Подробности читайте в этой новости.
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