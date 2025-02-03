Певица Анна Семенович показала архивное фото после обвинений в увеличении губ

При этом Анна не скрывает, что делала пластику груди. Артистка довольна своими пышными формами, но большой размер груди доставлял ей дискомфорт, поэтому она решилась его уменьшить.

Также певица не скрывает, что худеет на аналоге «Оземпика». Семенович показала фото в купальнике, избавившись от лишних кг. Подробности читайте в этой новости.

Ранее сообщалось, что беременная невестка Валерии Лиана Шульгина похвасталась животом на фоне пляжа.