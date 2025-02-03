Беременная невестка Валерии Лиана Шульгина похвасталась животом на фоне пляжа. Об этом стало известно из соцсетей.

27-летняя Лиана Шульгина ждет ребенка от сына Валерии Арсения. Сейчас супруги отдыхают в Дубае, а девушка активно рассказывает об этапах своей беременности.

На этот раз Шульгина выложила серию фотографий в купальнике на фоне Персидского залива.

«28 недель, а я всё не могу поверить что скоро нас будет четверо, каждый день наполнен предвкушением и особенной нежностью. Помню, как в первую беременность не хотелось фотосессий — казалось, что я выгляжу не так, а сейчас просто наслаждаюсь каждым моментом! Этим закатом, этим состоянием, этим ощущением легкости», — рассказала она.

Однако не всем подписчикам понравились снимки девушки. Кто-то заявил, что подобные фото не стоит выставлять на всеобщее обозрение: «Не научили родители скромности, печально», «Хватит уже оголяться, как-то надоело».

Ранее мы писали о том, что невестка Валерии рассказала, в какой стране планирует рожать.