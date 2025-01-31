Похудевшая на аналоге «Оземпика» Анна Семенович похвасталась фигурой
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Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович не скрывает, что страдает от инсулинорезистентности и борется с лишними килограммами с помощью аналога «Оземпика». В своем блоге она продемонстрировала промежуточные итоги похудения.
Анна со своим женатым возлюбленным Денисом Шреером отдыхает на Мальдивах и не упускает возможности похвастаться постройневшей фигурой. Она опубликовала фотографию, на которой запечатлена в раздельном купальнике черного цвета.
44-летняя Семенович впервые за долгое время показала область живота и привела в восторг своих поклонников. У певицы появились линии пресса, а бедра стали значительно стройнее.
Напомним, весной 2024 года Семенович призналась, что худеет с помощью российского аналога «Оземпика». Она подчеркивала, что применяет препарат под строгим контролем врача, а также раскрыла, что страдает инсулинорезистентностью, из-за которой не может избавиться от лишних килограммов. С помощью лекарства она смогла похудеть на семь килограммов. При этом свой вес певица не раскрывает.
Ранее Анна Семенович поделилась кадрами, на которых ее любимый мужчина запечатлен в новом имидже. На Мальдивах он сбрил усы и бороду и изменился до неузнаваемости.