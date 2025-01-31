Похудевшая на аналоге «Оземпика» Анна Семенович похвасталась фигурой

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович не скрывает, что страдает от инсулинорезистентности и борется с лишними килограммами с помощью аналога «Оземпика». В своем блоге она продемонстрировала промежуточные итоги похудения.

Анна со своим женатым возлюбленным Денисом Шреером отдыхает на Мальдивах и не упускает возможности похвастаться постройневшей фигурой. Она опубликовала фотографию, на которой запечатлена в раздельном купальнике черного цвета.

44-летняя Семенович впервые за долгое время показала область живота и привела в восторг своих поклонников. У певицы появились линии пресса, а бедра стали значительно стройнее.