Певица Анна Седокова удалила из соцсетей все сообщения о ревнивой соседке мужа

Певица Анна Седокова вновь оказалась в центре скандала. Экс-солистка «ВИА Гры» пожаловалась на ревнивую соседку, муж которой помог ей донести домой цветы. Артистка заявила, что женщина ей угрожает, но чуть позже стерла все сообщения в соцсети.

Жена соседа Анны написала несколько гневных сообщений певице. Поводом стало то, что ее муж помог звезде занести домой цветы от поклонников. Седокова опубликовала в Сети скрины переписки, в которых были оскорбления и угрозы.

Певица ответила обидчице в своих соцсетях, опровергнув все домыслы о связях с ее мужем. В конце Анна потребовала извинений от женщины.

Однако чуть позже оказалось, что все сообщения певицы про ревнивую соседку и ее мужа стерты из соцсетей звезды. Однако на канале Анны стало больше подписчиков — аудиторию привлек скандал, о котором она рассказала ранее.

Напомним, теперь артистка ждет публичных извинений от женщины, написавшей ей угрозы.

Ранее сообщалось, что Седокова продолжает получать цветы от поклонников и выкладывать это в Сеть. 8-летний сын знаменитости Гектор, вероятно, устал от внимания к матери и себе. Это привело к небольшой истерике со стороны ребенка.