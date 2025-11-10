42-летней певице Анне Седоковой угрожает соседка из-за связи с ее мужем. Артистка рассказала об инциденте в соцсети.

В личном блоге Анна опубликовала скриншот переписки с соседкой, чей супруг выразил ей симпатию. Россиянка пригрозила Седоковой опороченной репутацией, если та не перестанет общаться с ее мужем. К слову, первое сообщение певица оставила без ответа.

«Если не хочешь опозориться на всю страну и от стыда больше не появляться в обществе, значит, услышишь меня», — написала соседка.

Во втором сообщении женщина обратилась к Анне в более грубой манере. Она оскорбила артистку за то, что та не прервала связь с ее мужем. Более того, соседка упомянула смерть Яниса Тиммы и намекнула на причастность Седоковой к произошедшему. После чего Анна заблокировала ее.

Сама же певица отрицает связь с женатым мужчиной. По словам Седоковой, сосед один раз помог ей донести цветы до квартиры. При этом она заявила, что обменялись с ним контактами и отвечает на сообщения «ради приличия».

«Пишет иногда. Я из приличия отвечаю. А если у него жена — это же счастье. Он же просто занес цветы от другого мужчины», — пояснила знаменитость.

Анна отметила, что упоминания Яниса ее разозлили и задели. Певица собралась писать заявление на соседку. Также она ждет публичных извинений от обидчицы и ее супруга.

«Еще раз подумайте, прежде чем кому-то угрожать. Помните, что закон всегда работает с двух сторон», — резюмировала артистка.

