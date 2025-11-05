Закричал и выбежал из кадра: Анна Седокова надоела сыну Гектору своими цветами и съемками

В семье певицы Анна Седоковой, судя по всему, назревает конфликт. Исполнительница продолжает получать цветы от поклонников и выкладывать это в Сеть. 8-летний сын знаменитости Гектор, вероятно, устал от такого внимания к матери и себе. Это привело к небольшой истерике со стороны ребенка.

Telegram-канал Свита-Короля опубликовал видео из социальных сетей Седоковой, которое, к слову, пропало оттуда. На нем певица похвасталась перед подписчиками очередным роскошным букетом роз от поклонника.

В ролик попал сын Анны. Мальчик лежал под живым подарком, а когда мать начала снимать его и цветы, то стал кричать: «не надо».

Также Седокова опубликовала фотографию. На нее снова попали цветы и Гектор, а также домашний любимец — собака. Певица оставила короткий комментарий поверх снимка. В нем она указала, что старается причинять как можно меньше боли своим любимым людям.

«Мои любимые. Вот как-то так. Просто любим друг друга и движемся по жизни. Стараясь причинить друг другу как можно меньше боли. И как можно больше любви. Принимая выборы каждого как неизбежность», — написала Анна.

Ранее сообщалось, что Седокова заинтриговала подписчиков снимком с неизвестным мужчиной. На опубликованном ей фото видны лишь силуэты.