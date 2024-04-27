Певица Анна Седокова рассказала о сложных отношениях с Константином Меладзе. Артистка поделилась откровением в эфире шоу «Сплетни шейкер».

В 2004 году Анна ушла из «ВИА Гры» из-за беременности. После декрета певица так и не вернулась в коллектив, намекнув на напряженные отношения с Меладзе. Как выяснилось, в 2023 году артистка решила наладить общение с продюсером. Она написала ему на почту и попросила разрешение на использование песни «Не оставляй меня любимый».

«Это было то движение, которое освободило меня от всех плохих чувств. Сейчас я не испытываю ничего, кроме благодарности», — высказалась Анна.

При этом певица отметила, что не показывала Меладзе клип на его песню. По словам Анны, они с Константином не в тех отношения, «чтобы хвастаться». Также она уточнила, что выкупила хит не у продюсера, а у компании, владеющей композицией.

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