Актриса Стася Милославская повторила смелый образ Бьянки Цензори ради съемки. Знаменитость показала новые снимки в соцсети.

Милославская стала героиней нового выпуска журнала «Правила жизни». Для съемки она примерила несколько ярких образов, один из них был вдохновлен стилем Бьянки Цензори.

На первом снимке она предстала в колготках бирюзового оттенка, бежевом плаще и лиловых босоножках. Стася облокотилась на кулер и держала в руках стакан воды.

«Кому попить?» — пошутила актриса.

Примечательно, что тренд на колготки появился после смелых образов Бьянки. Именно она стала их популяризатором, доказывая, что колготки — универсальная вещь гардероба.

На другом снимке Милославская запечатлена в розовом платье и черных колготках. Стася сделала яркий макияж, распустила волосы и загадочно посмотрела в камеру.

«Дорогая сердцу редакция спросила меня, какова роль семьи в современном обществе. Я, вроде, даже связала два слова», — рассказала Стася о съемке и новом интервью.

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