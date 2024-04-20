«Жалела целый год»: Анна Седокова рассказала о своей большой ошибке

Певица Анна Седокова впервые рассказала, о чем жалела в течение года. В личном блоге бывшая солистка группы «ВИА Гра» призналась, что год назад у нее был личностный кризис, из-за чего она не только запустила себя, но и не смогла организовать праздник по случаю дня рождения сына.

В последнее время Анна Седокова плотно занялась своим здоровьем. Так, певица отказалась от алкоголя и вредной еды, а также активно занимается спортом. Однако мало кто знает, что еще год назад в жизни артистки все было совсем по-другому.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» решила впервые рассказать о том, что пережила год назад. Оказалось, что в тот период у Анны Седоковой был личностный кризис, в результате чего из-за переживаний певица сильно поправилась. Более того, ей не удалось организовать детский праздник в честь дня рождения ее сына Гектора. Артистка опубликовала снимки того периода в соцсети и поделилась своей историей.

«Я хотела рассказать вам историю, о которой сожалела целый год. Это я в самом большом весе год назад. Еду на большое празднование детского дня рождения. Только не Гектора (сын певицы). Хотя это был и его день», — подписала один из кадров Анна Седокова.

Знаменитость призналась, что год назад она погрузилась во внутренние переживания настолько, что не смогла устроить большой праздник по случаю дня рождения сына.

«Несмотря на то, что я улыбаюсь, в моей душе и жизни полный хаос. Я была настолько в своих переживаниях и настолько себя запустила, что не успела организовать большой праздник для сына и ругала себя каждую секунду, ведь я могла, ведь другие могут. А у меня не вышло», — поделилась певица.

По словам артистки, день рождения сына они тогда все же отпраздновали, но в семейном кругу. Но в этом году Анна Седокова решила исправить свою ошибку и устроила большой праздник в честь дня рождения сына Гектора.

«Всегда есть возможность все исправить, пока мы любим», — заключила артистка.

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