42-летняя певица Анна Седокова появилась на светском мероприятии со старшей дочерью Алиной от первого брака. Артистка опубликовала совместные кадры в соцсети.

Анна Седокова редко выходит в свет с детьми, однако на дне рождения главного редактора журнала «Москвички» она появилась со старшей дочкой. Торжество проходило в столичном баре.

Для выхода в свет Анна выбрала длинное розовое платье, подчеркнувшее фигуру, и распустила волосы. Певица отдала предпочтение нюдовому макияжу. А Алина появилась на мероприятии, надев образ в стиле total black. На ней были черный пиджак, платье, колготки и туфли.

Артистка выложила снимки с вечеринки и трогательно обратилась к дочке. «Я не знаю, когда ты успела так быстро стать такой большой. Я очень тебя люблю», — написала знаменитость.

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