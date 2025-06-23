Совместные кадры появились в Сети: Анне Седоковой приписали новый роман после смерти Яниса Тиммы

Пережившая смерть бывшего мужа Анна Седокова снова оказалась в центре внимания публики. В Сети появились слухи о романе певицы с Юрием Киселевым (ЮрКисс), который младше нее на 15 лет. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Сообщается, что Анну Седокову заметили с 27-летним наследником известного медиамагната на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). По Сети распространились видео, на которых пара выглядит счастливой, несмотря на то отсутствие проявления чувств на публике.

Новый предполагаемый возлюбленный артистки Юрий Киселев ранее встречался с Люсей Чеботиной. Певец не раскрывал причину расставания с девушкой, а лишь отмечал: «У нас не было каких-то конфликтов или ссор. Мы просто разошлись». Анна Седокова же трижды была замужем, у нее трое детей. Но самой яркой стала ее история отношений с Янисом Тиммой, которая закончилась трагически.

Напомним, бывший муж экс-солистки группы «ВИА Гра» скончался в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. После смерти Яниса Тиммы в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют певицу в причастности к гибели спортсмена.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл, кто является тайным ухажером Анны Седоковой: «Красавец, из той же сферы, где был Янис».