«Дай бог каждому пройти через это»: дочь певицы Любови Успенской призвала не бояться сходить с ума

Дочь Любови Успенской, 35-летняя певица и художница Татьяна Плаксина, в своей социальной сети обратилась к критикующим ее образ жизни подписчикам и пожелала им хоть раз в жизни сойти с ума.

Наследница популярной исполнительницы вышла в прямой эфир со своей страницы в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и откровенно ответила на вопросы фолловеров. В частности, она призналась, что не боится сойти с ума, так как это для нее уже пройденый этап. Кроме того, она посоветовала всем испытать ее опыт на себя.

Быть без ума — это уникальное состояние и бояться этого не надо, сказала Татьяна.

«Дай бог каждому пройти через это и выйти на другую сторону, где ты возвращаешься к себе. Это возвращение дарит тебе абсолютно новое восприятие себя. Каждому глубокомыслящему человеку хотя бы раз нужно сойти с ума», — добавила девушка.

Ранее мы писали о том, что певица Любовь Успенская не разделяет новое увлечение дочери — танцы на пилоне. Артистка призналась, что не готова осваивать новое хобби Татьяны, поскольку «еще не сошла с ума».