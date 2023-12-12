Певица Анна Седокова отказалась от выступления на новогоднем концерте в Москве

Певица Анна Седокова объяснила причину отсутствия на музыкальном новогоднем мероприятии «Жара» в Москве. По словам артистки, в день концерта она почувствовала себя плохо и решила остаться дома.

Как уточнила исполнительница, впервые за 20 лет она подхватила сильный вирус.

«Мне так плохо, так плохо. Так плохо никогда не было», - приводит слова 40-летней Седоковой aif.ru.

Новогодний концерт ЖАРА состоялся 11 декабря в Крокус Сити Холл в Москве.

Ранее Анна Седокова заявила, что у нее было упадническое состояние, из-за которого она чувствовала себя ненужной. Так, два месяца назад у артистки случился нервный срыв, из-за чего она даже набрала несколько лишних килограммов. Анна призналась, что пережить этот период было довольно сложно.

Кроме того, Седокова призналась, что журналисты часто обращаются к ней с просьбой раскрыть скандальные детали сотрудничества с продюсером и композитором Константином Меладзе. Артистка работала с ним два года, когда была в составе группы «ВИА Гра».