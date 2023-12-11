Анна Седокова призналась, что ей предлагали «утопить» Константина Меладзе

Певица Анна Седокова призналась, что журналисты часто обращаются к ней с просьбой раскрыть скандальные детали сотрудничества с продюсером и композитором Константином Меладзе. Артистка работала с ним два года, когда была в составе группы «ВИА Гра».

«Мне столько раз приходили предложения, когда были все эти скандалы с Костей. Приходили запросы от всех в мире журналистов, людей, желающих его утопить. Я всегда воздерживалась, потому что это дело других людей», - сказала Седокова в интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME TV.

Как подчеркнула певица, Меладзе позволил ей исполнять хит «Не оставляй меня любимый», а короткий диалог с ним помог закрыть гештальт и избавиться от негатива, связанного с работой в легендарной группе.

«Это было то движение, которое меня освободило от всех плохих чувств. Сейчас я не испытываю ничего, кроме благодарности», — подчеркнула Седокова.

Ранее Анна Седокова заявила, что у нее было упадническое состояние, из-за которого она чувствовала себя ненужной. Так, два месяца назад у артистки случился нервный срыв, из-за чего она даже набрала несколько лишних килограммов. Анна призналась, что пережить этот период было довольно сложно.